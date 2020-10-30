Ямальский центр общественного здоровья принял участие в онлайн фестивале волонтеров

Фото: Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики принял участие в онлайн фестивале волонтеров «Дорогою добра», наставив ребят из Пуровского района на здоровый образ жизни.

Так, врач-терапевт Мария Корнеева рассказала школьникам о вреде фастфуда, стоматолог Юлия Плужникова побеседовала о профилактике кариеса, а психолог Маргарита Мажурина научила справляться со стрессом. Завершила трансляцию психиатр Татьяна Шипулина, она предостерегла юное поколение от употребления психоактивных веществ.

По итогам семинара ребята задали специалистам массу вопросов. Их интересовало все: есть ли полезные газированные напитки, нужны ли фторсодержащие пасты, что можно сделать для быстрого засыпания, вредны ли вейпы и многое другое.

Полученные знания, несомненно, найдут свое применение. На второй день фестиваля каждый участник представит молодежный проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди подростков.