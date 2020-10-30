«Остались двое детей»: надымчанин предстанет перед судом за убийство супруги Фото: pixabay.com

Надымский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Было установлено, что в ночь с 14 на 15 июля мужчина не на шутку повздорил со своей супругой. Будучи разгоряченный алкоголем, он жестоко избил 31-летнюю женщину, а утром обнаружил ее в ванной без признаков жизни. Приехавшая на вызов скорая помощь констатировала смерть потерпевшей.

В ходе предварительного следствия злоумышленника заключили под стражу. В настоящее время уголовное дел направлено в суд для принятия окончательного решения.

Стоит добавить, что у супругов есть двое маленьких детей, которые, после произошедшей трагедии, остались без родителей. В связи с этим следователи оказали помощь родственникам в оформлении опекунства.