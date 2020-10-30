Отказавшись платить алименты, тазовчанка задолжала своим детям 1,8 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Жительницу Тазовского района признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершенно неоднократно).

Было установлено, что женщина, лишенная родительских прав, не выплачивает своим малолетним детям алименты. Чтобы исправить ситуацию, гражданку привлекли к административной ответственности, а также вызвали в суд, где ее обязали устроиться на работу и начать погашать задолженность. Однако женщина так и не стала ничего менять, таким образом, сумма долга возросла до 1,8 миллиона рублей.

В связи с этим суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев в исправительной колонии общего режима.