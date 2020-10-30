На Ямале стартовал окружной слет поисковых отрядов

Фото: ЯНРО ООД "Поисковое движение России"

На Ямале открылся окружной слет поисковых отрядов, который пройдет в формате онлайн с 30 октября по 1 ноября.

С приветственной речью к участникам обратился директор регионального департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

-В этом году поисковому движению было выделено до 10 миллионов рублей. Базис задан верный - за год число отрядов выросло с 26 до 29, стало больше участников движения, что нас очень радует. По программе поддержки в этом году в 12 экспедициях участвовали 143 поисковика, подняли 322 бойца Красной Армии, установили 6 имен, у одного из героев нашли родственников. Раскопки требуют теоретической подготовки. Для вас приглашены интересные спикеры. По итогам тестирования лучшие получат суммы от 80 до 300 тысяч рублей. Это значительная поддержка для того, чтобы поисковое движение росло и крепло. Оно и сейчас достаточно сильное. Благодарим каждого из вас, - сказал Наиль Хайруллин.

По словам руководителя регионального отделения Александра Должикова, в дистанционном формате есть и свои плюсы. Появилась возможность пригласить больше спикеров, а значит, программа будет насыщенной.

На данный момент в слете участвует около 150 человек. Слушателей ждут три дня увлекательных лекций на базовые для поисковиков темы - от антропологии до техники безопасности.