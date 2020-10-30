«Тушили почти 4 часа»: в Салехарде загорелась квартира

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде случился пожар. В ночь с 29 на 30 октября в спасательную часть города поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме по улице Игарская.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место через пять минут после принятия вызова - в 01:30, обнаружили задымление второго этажа, а также горение стены одной из квартир и межэтажного перекрытия. Для предотвращения трагедии из здания эвакуировали 15 человек.

В 04:45 пожарным удалось справиться с открытым горением, а в 05:15 было объявлено о полной ликвидации огня. В тушении участвовали 23 человека личного состава и 8 единиц спецтехники.

К счастью, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о жилых помещениях. Площадь, пройденная огнем, составила 80 «квадратов», кроме того, шесть квартир оказались залиты водой. Причина и ущерб пожара устанавливаются.