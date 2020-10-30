В селе Горки начнет работать интерактивный центр для малышей до 3 лет

Фото: управление образования АМО Шурышкарский район

Детский сад «Северяночка, расположенный в селе Горки, реализует с 1 сентября проект по созданию интерактивного развивающего центра «Маленькая академия больших возможностей», предназначенный для малышей раннего возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, в этом году он стал победителем муниципального конкурса инновационных проектов на получение грантов в системе образования Шурышкарского района.

Развивающий центр - это альтернативная форма дошкольного образования, направленная на обогащение сенсомоторного развития детей раннего возраста и повышения компетентности родителей в вопросах раннего развития малышей 1 - 3 лет.

В предстоящее воскресенье, 1 ноября, центр откроет свои двери для самых маленьких воспитанников. Ребята, а также их мамы и папы, смогут занять себя различными играми, используя специальное оборудование, и весело провести время. Кстати, дети, которые не ходят в сад, также могут посетить развивающий центр.