На Ямале возросло число аварий с участием снегоходов Фото: pixabay.com

Наступает зима и на дорогах Ямала все чаще появляется снегоходная техника. Однако необходимо понимать, что езда на таком транспорте может быть очень травматична и даже опасна для жизни, если пренебрегать установленными правилами.

Основной причиной аварий с участием зимней техники является несоответствие скорости другим транспортным средствам.

В текущем году с участием снегоходов было зарегистрировано 38 ДТП, в которых - 2 человека погибли и 28 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число аварий и пострадавших в них людей возросло на 12 процентов.

Также за 12 месяцев 2019 года произошло 46 ДТП с участием зимней техники, в которых - 11 человек погибли и 32 получили травмы.

В каждом третьем происшествии водитель снегохода находился в нетрезвом состоянии, а в 31 из 46 ДТП - отсутствовали права, в этих авариях погибли 8 человек и 24 травмированы.

В связи с этим автоинспекторы напоминают, что снегоход является, в первую очередь, транспортным средством, а значит и источником повышенной опасности. Соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь.