В ноябрьской коррекционной школе продолжают обустраивать мастерские

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Ноябрьска побывал в коррекционной школе, где сейчас обустраиваются мастерские.

-Гончарное и швейное дело, полиграфия, фотодело, лего-конструирование и робототехника. Уже очень скоро наши дети смогут приобрести профессиональные навыки по этим направлениям, - написал Алексей Романов на своей странице в «Instagram».

На средства федерального, окружного и местного бюджетов уже закуплено новое современное оборудование. С помощью него ученики смогут осваивать разные профессии уже со школьной скамьи. На оснащение ушло больше восьми миллионов рублей. И почти столько же - на ремонт помещений. Основные работы должны закончить во время каникул.

Учителя, которые будут работать с ребятами, уже прошли курсы повышения квалификации по направлению «Гончарное дело» в «Академии керамики» Санкт-Петербурга. Также запланирована профессиональная переподготовка по направлениям «Швейное дело», «Полиграфия» и «Робототехника».

Главная задача - сделать образование детей с ограниченными возможностями здоровья качественнее и доступнее, максимально создав условия для ранней профориентации и овладения навыками, которые пригодятся им в жизни.

Стоит добавить, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».