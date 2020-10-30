Поликлинику Аксарковской ЦРБ оснастили новым экспертным оборудованием

Новое современное оборудование установили в поликлинике Аксарковской центральной районной больницы. Отделение пополнилось высокотехнологичным эндоскопом для исследования ЖКТ. С ним проведение процедуры станет более комфортным для пациентов, а заболевания будут выявляться на ранней стадии, что позволит своевременно приступить к лечению.

Установленное оборудование – это видеосистема экспертного класса с двумя гастроскопами и одним колоноскопом. Изображение, получаемое во время проведения процедуры, соответствует современным стандартам качества. Благодаря высокому качеству обследования врач-эндоскопист способен увидеть даже минимальные неопластические изменения слизистой, опухолевые и предопухолевые поражения, различить которые до этого, на обычном аппарате, было сложнее.

«Выполнение диагностики на новом оборудовании для эндоскопических исследований органов ЖКТ позволит увеличить ее информативность. Это возможно за счет улучшения качества изображения, в том числе за счет изменения цвето-теневого спектра. С помощью изменения эластичности эндоскопа болевые ощущения от процедуры будут минимизированы, диагностика будет выполняться быстрее, поэтому и число отказов от неё по причине выраженного болевого синдрома должно уменьшиться. Ожидаем, что поток пациентов увеличится, возрастет процент ранней диагностики онкологических заболеваний», – прокомментировал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

За счет четкого и яркого контраста изображения, а также улучшенной детализации слизистой оболочки и кровеносных сосудов современный эндоскоп позволит врачам более эффективно выявлять болезни органов желудочно-кишечного тракта, поможет в обнаружении поражений и прогнозировании опухолей на ранней стадии.

Аппарат приобретен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств регионального бюджета.