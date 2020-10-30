В Госжилнадзоре ЯНАО рассказали об итогах работы в 2020 году

На этой неделе заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасев подвел итоги плодотворной работы за десять месяцев текущего года.

Как рассказал глава Госжилнадзора, в 2020-м в рамках региональной программы выполнен капитальный ремонт в 380 домах: в 235-ти многоквартирниках – по региональному краткосрочному плану, в 145-ти – по адресной программе. Еще 221 многоквартирник включен в краткосрочный план на 2021 год. Адресная программа пока еще находится в процессе формирования, число домов будет названо после рассмотрения заявок в муниципальных образованиях округа.

Кроме того, в этом году департамент провел 747 инспекционных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов самоуправления по госжилнадзору лицензионному контролю. По словам замгубернатора, в процессе выявлено 537 нарушений в жилищной сфере, выписано 1692 исполнительных документа, включая 321 предписание об устранении нарушений.

Всего инспекторы составили 267 протоколов об административном правонарушении, вынесено 145 постановлений о наложении штрафа за нарушение жилищного законодательства, а также законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ и ЯНАО на сумму более 9 миллионов рублей.

Сергей Карасев напомнил, что с мая 2015-го управляющие компании вправе работать на рынке ЖКУ только с лицензией. Так, в этом году департамент принял 12 заявлений о предоставлении лицензии на право управления многквартирными домами. В целом за 2020 год на основании заявлений физлиц, сдавших квалификационный экзамен, выдано 33 аттестата.

В рамках госуслуги «Внесение изменений в реестр лицензий Ямало-Ненецкого автономного округа на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» поступили 747 заявлений. По ним принято 631 решение о внесении изменений в реестр лицензий.

Что касается обращений граждан, в этом году их насчитывается 1957, из них 1799 уже рассмотрены, по всем отправлен ответ. Остальные находятся в процессе обработки.

Активную работу с сообщениями граждан департамент ведет и в соцсетях. С начала года зафиксировано 1186 обращений во «ВКонтакте» и в «Инстаграме». Все пользователи получили консультации и разъяснения.

В Госжилнадзоре также напомнили: внеплановая проверка управляющей организации возможна только после подачи официального заявления от граждан через портал «ГИС ЖКХ» или в письменном виде в департамент. В случае нарушения УК и ТСЖ правил содержания, ремонта жилых домов или неисполнение предписаний – накладывается административный штраф, от 250 тысяч рублей для юрлиц.