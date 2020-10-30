В ямальские больницы поступило новое реабилитационное оборудование

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Отделения реабилитации Салехардской и Ноябрьской больниц пополнились современными тренажерами-экзоскелетами, предназначенными для восстановления двигательных функций нижних конечностей. Такое оборудование закуплено для округа впервые.

Экзоскелет представляет собой моторизированный каркас, который фиксируется на теле человека и повторяет его биомеханику. Вес аппарата превышает 20 килограммов, но пациент этой тяжести не ощущает. Конструкция несет себя сама, больному необходимо только переносить вес тела с одной ноги на другую. Главная задача экзоскелета - помочь восстановить нарушения двигательной системы.

Подобные нарушения могут возникнуть из-за травм, операций или болезней нервной системы, в том числе после перенесенного инсульта. Часто после острой недостаточности мозгового кровообращения пациентам приходится заново учиться ходить и говорить.

-Современные технологии позволяют врачам ускорить процесс выздоровления, а самое главное - восстановить утерянные функции, что значительно влияет на качество жизни пациента. Одна из главных задач врача - не просто оказать необходимую помощь, но и максимально помочь ему вернуться к прежней жизни до заболевания. При тяжелых поражениях нервной системы, когда человек теряет способность не просто ходить, но и выполнять простые двигательные функции, такая помощь очень важна и нужна, - рассказал глава окружного ведомства Сергей Новиков.

Стоит добавить, что экзоскелеты закуплены за счет средств окружного бюджета.

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