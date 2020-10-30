На Ямале открылась запись в новые детские сады

Фото: www.yanao.ru

На Ямале продолжается активное строительство 22 детских садов, которые позволят полностью ликвидировать очередь в ясли.

Открытия ожидаются в Губкинском, Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Приуральском, Пуровском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.

-Новые современные дошкольные учреждения появятся в городах и, что особенно важно, в отдаленных поселках. Череду запуска мы уже начали - в сентябре в Азовах открылся долгожданный для жителей садик на 40 мест, - сообщил Дмитрий Артюхов на своей странице в «Instagram».

В Надыме, Пурпе, Губкинском и Салехарде работы уже вышли на финишную прямую - там декорируют помещения, расставляют мебель и игрушки, наводят уют.

Записать детей во многие садики можно уже сейчас. При первичной подаче заявления родителям необходимо указать предпочитаемое учреждение, сделать это можно в МФЦ или в электронной очереди на портале Е-услуги.Образование.

Если ребенок еще не посещает сад, но уже состоит в очереди на получение места, то родителям нужно внести изменения в поданное заявление, обратившись в муниципальный орган образования.

Если же малыш уже ходит в другой детский сад, но родители желают перевести его в новый, то им также нужно обратиться в управление или департамент образования на своей территории, либо к заведующему дошкольного учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде открылся детский сад «Мамонтенок». Учреждение закрыли год назад из-за подвижек здания (подробнее)