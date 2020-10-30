В Тарко-Сале появилась многофункциональная площадка для детей и взрослых

Фото: www.rek-yamal.ru

Во время школьных каникул таркосалинских ребят порадовали открытием детской площадки по улице Колесниковой, 4. Это последняя игровая территория, запланированная к благоустройству в Пуровском районе на этот год, реализуемая в рамках программы «Комфортная городская среда».

Объект для реконструкции был выбран неслучайно - именно за эту площадку горожане отдали большинство голосов на портале «Живем на Севере».

Территория площадью более 800 «квадратов» поделена на две зоны - для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. Здесь размещен семиметровый игровой комплекс с многоуровневыми площадками и двумя туннельными скатами, игровой комплекс для детей младшего возраста, современные качели «Гнездо» , а также карусели и качалки для самых маленьких.

Пока дети катаются с горок, у родителей есть возможность позаниматься спортом на тренажерах. Здесь же размещены и скамейки для отдыха.

Как и все новые игровые и спортивные зоны, детская площадка устлана травмобезопасным покрытием, цветовые оттенки которого повторяют контур зон безопасности игровых элементов.

Всего в Пуровском районе за этот год благоустроили 10 общественных и 55 дворовых территорий. Также до конца года ожидается завершение работ по обустройству Прибрежного парка в Тарко-Сале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По просьбе жителей в Салехарде установили новую детскую площадку. Находится она в микрорайоне «Брусничный» (подробнее)