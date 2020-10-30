В Салехарде задержали рецидивистов, угнавших автомобиль

Фото: УМВД России по ЯНАО

В полицию Салехарда обратился 42-летний горожанин, у которого угнали автомобиль.

Было установлено, что 2 октября потерпевший оставил машину у берега реки и отправился с приятелем на рыбалку. Когда мужчины вернулись к месту парковки - транспорт пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны. Ими оказались двое местных граждан, уже имевших судимости. Увидев одиноко стоявшую машину, они разбили камнем окно, залезли внутрь и поехали кататься.

Позже полицейским удалось установить, что они также виновны в краже аккумуляторов.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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