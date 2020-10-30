Ямальцы могут установить мобильное приложение, разработанное МЧС России

Фото: МЧС России по ЯНАО

Специалисты информационно-аналитического центра МЧС России разработали мобильное приложение. Сервис создан как личный помощник пользователя и призван сформировать культуру безопасного поведения у детей и взрослых.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, также оно будет полезно в быту и на отдыхе.

Релизная (тестовая) версия включает в себя шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания».

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. «МЧС рекомендует» - это хранилище знаний о безопасности, причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании медицинской помощи пострадавшему до прибытия врачей. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также разнообразные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при различных ситуациях.

Кроме того, у пользователя есть возможность определять свою геолокацию и вызывать службы спасения. В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Скачать его можно здесь: App Store, Google Play.