Погода на Ямале на 30 октября: днем значительно потеплеет

Погода на Ямале на 30 октября Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +2, ночью -5. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, после обеда и вечером пройдет снег. Днем 0 ночью -10. Ветер 3-5 м/с.

Надым: пасмурно, в первой половине дня пройдет снег. Днем +1, ночью -11. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -3, ночью -24. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, во второй половине дня пройдет снег. Днем -1, ночью -20. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, во второй половине дня пройдет снег. Днем -4, ночью -20. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +2, ночью -4. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - дождь со снегом. Днем 0, ночью -16. Ветер 4-6 м/с.