«Ночь искусств» на Ямале пройдет с невероятным размахом

"Ночь искусств" 2019 года Фото: МВК имени И.С.Шемановского, соцсеть "ВКонтакте"

3 ноября Ямал примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в онлайн формате. Зрителей ждут лекции о прекрасном, концерты, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям и многое другое.

В салехардском Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского торжественно откроется выставка «Оригинал. Копия. Подделка?». Зрителей ждет авторская экскурсия от куратора Татьяны Савицкой, которая является искусствоведом и заведующей отделом зарубежного искусства Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева.

В формате zoom-конференции состоится встреча с универсальным художником, работающем в живописи, графике, скульптуре, арт-объекте и инсталляции Сергеем Барановым.

В продолжении встречи - беседы о философии и отражающих свойствах фотографии. Гость конференции - тревел-фотограф и эксперт по Южной Америке и США Анна Пшишылны.

Не останется в стороне и Национальная библиотека Ямала. Ее сотрудники помогут разобраться, чем именно нас так привлекают и одновременно пугают страшные истории, почему с детства важно бояться, и зачем вообще нужен страх? Для этого в учреждении пройдет специальная лекция, посвященная картинам Эдварда Мунка и психологическому эффекту после их просмотра.

Культурно-деловой центр представит своим зрителям онлайн-концерт, где прозвучат известные музыкальные композиции в исполнении Надежды Сэротэтто, Дианы Хизяповой, Снежаны Хороля и Сергея Новосельцева. Также будет проведен розыгрыш, в котором смогут поучаствовать все желающие.

Окружной Дом ремесел подготовил видеоэкскурсию по персональной выставке Любови Варшавской «Из глубины веков». Она познакомит с экспозицией, посвященной традиционному народному промыслу народов Приамурья - выделке рыбьей кожи из которой шьют одежду и делают бытовые предметы. Кроме того, сотрудники учреждения подготовили мастер-класс по изготовлению магнита «Морошка».

Комплекс городской усадьбы в Салехарде предлагает принять участие в онлайн-конкурсе изобразительного искусства «Литературные мотивы в красках», а также приглашает посмотреть мини-фильм «По страницам мероприятий Усадьбы».

Не менее интересную программу подготовили в муниципальных образованиях.

Библиотеки Лабытнанги организуют челлендж «Искусство в наших руках» и прямой эфир с местной поэтессой Анной Сидоровой, а для всех любителей этнографии - онлайн-игру «Этнос».

Надымская детская школа искусств № 1 приглашает на онлайн-концерт творческих коллективов преподавателей, а также на мастер-класс «На привале» - рисование с натуры сюжетной композиции.

Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств проведет на своих страницах в соцсетях лекторий «Творчество Ильи Глазунова».

Красноселькупский районный краеведческий музей представит презентацию «Наши добрые соседи. Знакомьтесь - эвенки!».

В социальных сетях Пуровского районного историко-краеведческого музея пройдет экскурсия по ночному зданию. Cамым маленьким посетителям будут представлены постановки Театра теней. Захватывающим зрелищем вечера станет «Песочное шоу», а 3 ноября будут объявлены победители конкурса на лучшее фото и видео о родном городе «#ЛюбимоеМестоТаркоСале».

Всего на Ямале в рамках акции пройдет свыше 200 онлайн мероприятий. По традиции «Ночь искусств» является самой массовой культурной акцией. В 2019 году в ней приняло участие около 23 тысяч жителей.

Самые интересные события «Ночи искусств» размещены в спецпроекте портала «Культура.РФ», а также на портале «Культура Ямала».