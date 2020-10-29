В Лабытнанги опасные отходы утилизировались с нарушением нормы Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги проверила исполнение законодательства в сфере обращения с отходами МУП «Комфорт».

Было установлено, что в результате хозяйственной деятельности предприятия образуются отходы I-IV класса опасности, в том числе утратившие потребительские свойства: ртутные лампы, относящиеся к I классу и автомобильные шины - II класс, которые требуют правильной утилизации.

Однако руководство предприятия не позаботилось о соблюдении условия накопления отходов и наличии соответствующей инструкции. Также не был выпущен приказ о назначении ответственного лица по данному вопросу. Кроме того, у организации отсутствовали паспорта на образуемые отходы и не велся их учет.

В связи с этим МУП «Комфорт» и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I-IV классов опасности) и ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления).

Также им назначены штрафы в размере 300 тысяч рублей, оплата которых находится на контроле прокуратуры.