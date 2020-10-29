В Салехарде откроется выставка произведений западноевропейского искусства

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В салехардском Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского откроется выставка произведений западноевропейского искусства «Оригинал. Копия. Подделка?».

Специально для нее были отобраны 125 уникальных экспонатов, входящих в собрания Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. Среди них: произведения искусства античных мастеров I в. до н.э. - I в. н.э. и западноевропейских художников XVI - XIX вв.; предметы из прозрачного расписного стекла, мягкого фарфора с позолотой и росписью, выполненные европейскими, японскими и российскими мастерами в XVII - XIX вв.; а также скульптурные портреты из бронзы и миниатюру XIX - начала XX вв.

В процессе подготовки к выставке часть предметов была специально отреставрирована, а многие артефакты изъяты из постоянной экспозиции музея.

В целях структурирования материала экспонаты будут группироваться по разделам: «Болонские последователи Рафаэля», «Вокруг Рубенса», «Рембрандт, как ориентир», «Голландцы и окружающий мир», «Знак вопроса».

Данная коллекция обладает огромной художественной ценностью и должна стать особым подарком жителям и гостям Салехарда к 90-летию региона.