Салехардец вошел в число победителей конкурса «Лидеры России - политика»

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей».

По итогам мероприятия лучшими стали 49 человек, в их числе - Никита Данюк из Салехарда.

Молодой человек является выпускником Обдорской гимназии, в 2007 году он поступил в Российский университет дружбы народов по направлению международные отношения. После окончания учебы его пригласили работать в Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН, где он трудится по сей день в качестве заместителя директора.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, однако к дистанционному этапу отбора допустили только 9,1 тысячу конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых были отобраны 100 финалистов.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей».