Владислав Черкашин назначен на должность заместителя главы Надымского района

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Владислав Черкашин назначен на должность заместителя главы администрации Надымского района. Он будет отвечать за развитие информатизации муниципального управления, совершенствование кадрового обеспечения структурных подразделений, осуществление закупок для муниципальных нужд, а также решать вопросы правового обеспечения нормотворческой и правоприменительной деятельности.

Ранее, 21 октября, на должность первого заместителя был принят Алексей Колесов. Он курирует следующие направления: ценообразование и тарифную политику, обеспечение граждан жилыми помещениями, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, а также распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Также есть и другие назначения на должность заместителей главы: Сергей Мосунов (организация строительной деятельности, решение вопросов, связанных с землепользованием), Наталья Прокопенко (разработка и реализация единой бюджетной, налоговой и долговой политики), Игорь Пучкунов (обеспечение деятельности Думы Надымского района, развитие средств массовой информации, реализация молодежной политики), Вадим Таскаев (участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, содержание автомобильных дорог местного значения, благоустройство, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) и Ирина Труханова (организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, обеспечение условий для развития физической культуры, спорта, оказание поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству).