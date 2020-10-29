Ноябрьские волонтеры помогли маме новорожденного малыша

Фото: Волонтеры-медики | ЯНАО

В Ноябрьске произошла очень трогательная история со счастливым концом. Одна из местных жительниц, находясь на последнем месяце беременности, заразилась коронавирусом. Женщину доставили в местный ковидный госпиталь, где она начала проходить лечение.

После рождения ребенка медики приняли решение оставить молодую маму в больнице, а новорожденного перевести в Перинатальный центр, где он находится до сих пор. Кстати, малыша уже протестировали на наличие коронавируса, но результат пока неизвестен.

Как рассказала региональный координатор проекта на Ямале Милана Зандукаева, молодая мама вышла на волонтеров через соцсети. Она попросила приобрести для малыша памперсы, влажные салфетки и другие необходимые принадлежности.

-Несмотря на то, что уже был вечер, наши ребята сработали оперативно. Все купили и отвезли в Перинатальный центр. Товары для новорожденного были переданы сотрудникам медицинского учреждения. После отработки заявки мы связались с мамочкой: она нас благодарила-благодарила, а потом, по голосу было слышно, даже расплакалась. Мы рады, что удалось ей помочь! - сообщила девушка.