На Ямале работает горячая линия по защите прав детей

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Следственном комитете Российской Федерации по Ямалу работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». Она создана для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего.

Зачастую дети боятся рассказать взрослым о произошедших с ними бедах, именно поэтому работа данной телефонной линии очень актуальна. Каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен, и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в адрес ребенка, могут позвонить по номеру телефона 8-800-301-15-71 и рассказать об этом, при звонке с мобильного телефона 123.

Все поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также оперативное расследование уже случившихся - один из ключевых приоритетов в деятельности СК России. И работа данной телефонной линии - еще один важный элемент в целом комплексе действенных мероприятий.