В Ханымее готовят стройплощадку для нового дома Фото: pixabay.com

В Ханымее запланировано строительство четырехэтажного дома на 43 квартиры. Сейчас на площадке проводят динамические испытания свай, основные работы начнутся в декабре.

Как сообщили в местной администрации, дом строит ООО «ЛенАр» по заказу Фонда жилищного строительства ЯНАО. Все квартиры ханымейцам предоставят по программе переселения из аварийного жилья. Новоселье запланировано на 2022 год.

Сейчас в поселке находятся 25 аварийных зданий, в которых проживают 67 семей. В связи с этим под строительство новых многоквартирных домов окружному Фонду жилищного строительства в Ханымее предоставят еще три земельных участка.

Напоминаем, что увеличение объемов по расселению непригодного для проживания жилфонда - одна из приоритетных задач, поставленных главой региона Дмитрием Артюховым.

-В районе признано аварийными 262 дома. Губернатор поставил задачу - переселить за пять лет в новое жилье 1 700 семей пуровчан, и мы ее будем выполнять. Для этого нам необходимо ввести в эксплуатацию порядка ста семидесяти тысяч квадратных метров жилья, - рассказал глава района Антон Колодин.

Согласно планам, в следующем году в муниципалитете запланирован ввод 11 тысяч «квадратов» жилья, в 2022 - 20,5 тысяч, в 2023 - 47,5 тысяч, в 2024 - 46,2 тысяч, в 2025- 41,1 тысяча.