Ямальским пенсионерам оплатят часть поездки за рубеж Фото: pixabay.com

В Госдуме поддержали законопроект, предусматривающий для пенсионеров-северян компенсацию проезда к месту отдыха и обратно независимо от того, где оно расположено - на территории страны или за ее пределами.

Она будет выплачиваться один раз в два года, при этом возместят только стоимость проезда по территории России. Порядок, размер и условия определит Правительство РФ.

На сегодняшний день компенсацию предоставляли один раз в два года при условии отдыха пенсионера на территории России.

Напомним, что 14 февраля 2020 года ямальские законодатели также поддержали соответствующий проект федерального закона.

-Законопроект направлен на поддержку значительного числа ямальских пенсионеров, ведь Север осваивали представители всех бывших советских республик. Думаю, будет справедливо, если люди, самоотверженно трудившиеся на благо страны, получат право на гарантируемую государством оплату проезда к месту отдыха, - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин.

По расчетам федеральных коллег, сумма расходов по этой статье может составить 186,4 миллиона рублей в год.

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