В Губкинском музее стартовал проект для детей с ограниченными возможностями

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В Губкинском музее освоения Севера состоялась презентация проекта «Инклюзивный «АртЛаб»,получившего поддержку компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Это уникальная платформа средовой реабилитации и интеграции, где для воспитанников создана атмосфера творческой свободы. Его уникальность и главная идея заключаются в том, что он целиком и полностью нацелен на работу с особенными детьми, у которых есть отклонения в развитии.

Среди закупленного оборудования - интерактивная песочница, оснащенная специальным программным обеспечением, наборы для рисования на воде в технике эбру, а также объемные фетровые книги. Они, в отличие от картонных или бумажных, не мнутся и их очень трудно испортить.

По словам директор Губкинского музея освоения Севера Елены Калитенко, сотрудники учреждения уже давно работают в данном направлении. Для этого они используют коллекцию умных экспонатов. В этот раз она пополнилась интерактивным рельеф земли и серией фетровых книг на разные темы.

Первыми опробовать новинки музея пришли ученики школы № 8. Ребята оценили игровое оборудование, получив массу положительных эмоций и впечатлений.

-Создание интерактивного музейно-художественного пространства - путь к личностному росту и развитию творческого потенциала. Использование приобретенного умного комплекса поможет ребенку с ограниченными возможностями приобрести навыки общения, расширить кругозор, развить речь и логическое мышление. Творческий проект позволит ребятам вести полноценную интересную жизнь и наладить контакт с внешним миром, - рассказал директор Губкинского ГПЗ «СибурТюменьГаза» Владимир Алехин.