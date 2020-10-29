Погода на Ямале на 29 октября: солнце и снег

Погода на Ямале на 29 октября Фото: pixabay.com

В четверг, 29 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и сильный снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 2-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, после обеда пойдет снег. Днем -10, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.

Надым: пасмурно и снег Днем -11, ночью -25. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -22, ночью -26. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -16, ночью -26. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -21, ночью -24. Ветер 1-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность, после обеда пойдет снег. Днем -11, ночью -25. Ветер 5-8 м/с.