«За Пределами»: ямальцев приглашают к участию в Международном историческом квесте

Фото: скриншот с сайта квеста

«Волонтеры Победы» объявили о проведении Международного исторического квеста «За Пределами», посвященного событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов.

Партнерами квеста выступают более 30 крупных российских и зарубежных общественных организаций, среди которых: Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Государственный центральный музей современной истории России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие.

-Многие организации как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. Мы встречались с ветеранами и записывали их воспоминания. Мы посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимали в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира. Мы изучали архивные документы. Все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью - чтобы это никогда не повторилось, - рассказала руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.

По легенде квеста участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества, которые должны предотвратить информационную катастрофу. Для этого им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, посетить музеи в разных точках мира и услышать показания очевидцев страшных событий, которые были собраны из разных уголков мира, а также ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Победители квеста получат ценный приз - путешествие в один из городов России.

Мероприятие пройдет 21 ноября в 15:00 по московскому времени.

Зарегистрироваться можно уже сейчас на официальном сайте квеста.