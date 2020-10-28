В Губкинском задержали заместителя директора, получившего взятку в 10 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В Губкинском сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при участии службы безопасности ПАО НК «Роснефть» выявили факт коммерческого подкупа в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В ходе предварительной проверки было установлено, что в июне 2018 года заместитель генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью получил взятку от учредителя, действующего в интересах другой коммерческой организации. За это он должен был обеспечить заключение договора между организациями, а также подписание актов выполненных строительно-монтажных работ и обеспечение оплаты вне срока, прописанного в контракте.

В результате сговора сумма взятки составила более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 4, 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Расследование продолжается.