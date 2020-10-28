Салехардский центр молодежи запускает конкурс ко Дню всех святых

Фото: САЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ, соцсеть "ВКонтакте"

Салехардский центр молодежи предлагает принять участие в конкурсе, посвященный Дню всех святых.

Желающие могут проявит себя в трех номинациях: «Тыква своими руками», «Лучший образ» и «Страшная страшилка».

В первой из них горожанам предстоит заснять на фотокамеру процесс изготовления тыквы, а затем сделать красивы коллаж из 3 - 5 фотографий. Материалы для создания остаются на усмотрение участника и могут быть разнообразными.

Во второй номинации необходимо смастерить костюм и сделать его фотографию. Материалы также остаются на усмотрение участников.

В третьей - нужно снять видеоролик продолжительностью не более двух минут (чтение, танцы, песни, театральная постановка и прочее). От одного участника принимается не более двух роликов.

Далее необходимо отправить подготовленный материал организаторам конкурса до 30 октября и не позднее 12:00. Сделать это можно в официальных сообществах центра: «ВКонтакте», «Instagram», «Telegram».

Голосование за лучшие работы пройдет 31 октября. Авторы, набравших наибольшее количество лайков, получат призы.