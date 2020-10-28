На Ямале выберут лучших работников культурно-досуговых учреждений

Фото: www.depcul.yanao.ru

На Ямале проидет III Окружной конкурс профессионального мастерства среди работников культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный работник Ямала-2020».

Впервые за свою историю мероприятие состоится в дистанционном режиме, однако кураторы проекта гарантируют проведение всех программ - конкурсной, образовательной и культурной, как и было запланировано. Более того, они специально разрабатывалась с учетом возможности личного контакта с членами жюри, организаторами и преподавателями. Так конкурс становится более гибким и подстроенным под запрос участников.

Кроме того, все присоединившиеся к проекту смогут выстраивать свою персональную траекторию работы - выбрать, какие воркшопы им более интересны.

Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте окружного Центра национальных культур. Новости проекта будут публиковаться в официальных аккаунтах ОЦНК под хэштегами #культураобъединяет, #лучшийклубныйработник2020, #этопротебя, #творческиелюдиямала.

Стоит добавить, что мероприятие проводится с 2017 года и является самой крупной региональной площадкой, объединяющей активных и творческих людей среди культурно-досуговых учреждений округа.