В Пуровске развернут инфекционный госпиталь для больных с легким течением COVID-19

Фото: личная страница Антона Колодина в "Instagram"

Глава Пуровского района Антон Колодин принял участие в заседании окружного штаба по борьбе с COVID-19, которое прошло под руководством заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой.

-Совместно с коллегами было принято решение о развертывании дополнительного инфекционного госпиталя на базе Центра социальной помощи семье и детям «Луч Надежды» в Пуровске. Он будет рассчитан на 30 коек для пациентов с коронавирусом в легкой форме. В работе резервного госпиталя будет задействовано 15 специалистов: медсестры, санитарки и прочий персонал. Руководить новым госпиталем будет врач-фтизиатр с дополнительной специализацией врач-инфекционист Тарко-Салинской ЦРБ Артур Гатауллин. Установка кислородного оборудования не планируется. Здание полностью соответствует нормам САНПиН и укомплектовано всем необходимым для лечения и проживания больных, - сообщил Антон Колодин на своей странице в «Instagram».

Принимать первых пациентов госпиталь начнет со 2 ноября.

Что касается воспитанников учреждения, то они переведены в Центр социального обслуживания Тарко-Сале, где есть все условия для комфортного проживания.

После спада заболеваемости госпиталь будет расформирован, а на его территории и в самом помещении проведут тотальную дезинфекция.

-Верю, что совместными усилиями мы сможем остановить этот вирус, главное делать это вместе. Соблюдая все меры предосторожности, мы становимся ближе к победе над ним, - написал глава района.