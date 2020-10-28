Надымские волонтеры будут регулярно сдавать тест на COVID-19

Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О, соцсеть "ВКонтакте"

В Надымском Доме молодежи состоялась встреча волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с Дмитрием Жаромских.

Добровольцы рассказали о своей деятельности в период пандемии коронавируса, поделились пожеланиями и инициативами, а также озвучили вопросы, решение которых позволило бы усовершенствовать оказываемую помощь.

Проблемные вопросы, обозначенные на встрече, были решены в кратчайшие сроки: предоставлен транспорт, обеспечена бесперебойная работа связи и организована систематическая сдача теста на COVID-19 самими волонтерами.

Напоминаем, что за прошедшие выходные, с 24 по 25 октября, ямальские активисты взаимопомощи #МыВместе отработали около 300 заявок. Это рекордное число обращений с начала осени.

Что касается «Волонтеров Победы», то они продолжают творить добро в отдаленных поселениях Ямала. Ребята занимаются помощью людям и уборкой могил ветеранов.