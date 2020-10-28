В Тарко-Сале решили проблему подтопления пяти участков дорог

Фото: https: www.yanao.ru

В Тарко-Сале завершились работы по устройству водоотведения с городских улиц, запланированные на этот год.

За сезон дорожники проложили водопропускную трубу по улице Ленина в районе Таркосалинской ЦРБ, возле дома № 23 по улице Республики и в районе дома №6а по улице Геологов. На проезжей части возле дома № 7 по улице Республики систему водоотведения организовали методом горизонтально-направленного бурения с устройством двух колодцев.

На одном из самых проблемных участков города - перекрестке улиц Ленина и Республики, вопрос сезонного разлива решили за счет выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, который устранил просадку проезжей части и тротуара.

Запланированные работы по устройству дренажных труб в микрорайоне Инициатива перенесены на следующий весенне-летний сезон.

Как рассказал руководитель районного департамента транспорта, связей и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко, вопросом организации водоотведения с городских дорог начали заниматься два года назад. Работа будет продолжаться до полного устранения проблемы.

Стоит добавить, что строительство новых дорог по улицам Осенней и Связной, согласно проектно-сметной документации, будет вестись уже с учетом водоотведения, тротуаров и освещения. Завершить строительство планируется в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура Лабытнанги добилась осушения затопленного двора по улице Гагарина. Виновники привлечены к административной ответственности (подробнее)