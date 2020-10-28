Ямальские спасатели рассказали о правилах безопасности в период ледостава

Ямальские спасатели рассказали о правилах безопасности в период становления льда Фото: pixabay.com

С каждый ночью погода на Ямале становится все холодней, стремительно уходя в минус. Однако для крепкого льда на водных объектах этого недостаточно. В период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, он еще весьма непрочен.

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, затем - на мелководье, далее - в защищенных от ветра заливах и под конец - на середине.

Ямальские сотрудники ГИМС напоминают, что ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а при переходе через реку необходимо пользоваться специальными переправами.

Нельзя проверять прочность льда ногой, однако для этого можно взять полено или лыжную палку. Если после первого удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий и по нему нельзя ходить. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед и не оставляйте их без присмотра возле водоемов.

Как показывает статистика, большинство происшествия с гибелью людей на воде происходят в период становления льда. Основной причиной является использование снегоходов раньше времени.