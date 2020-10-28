Паромная переправа Салехард - Лабытнанги изменила режим работы

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На Ямале изменился режим работы паромной переправы Салехард - Лабытнанги. Это связано с ухудшением погоды и недостаточной видимостью ночью.

По словам руководителя ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, в связи с похолоданием до -20 градусов в ночное время суток, а также усилением ветра, паромная переправа приостанавливает свою работу с 23:00 до 06:00 до улучшения погодных условий. О дальнейшей работе переправы будет сообщено дополнительно.

После полного завершения работы паромов и до окончания ледостава, перевозить пассажиров будут вертолеты, а когда установится необходимая толщины льда - два судна на воздушной подушке.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным номерам: +73499251703; +79124204046.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.