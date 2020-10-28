Погода на Ямале на 28 октября: выглянет солнце

Погода на Ямале на 28 октября
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В среду, 28 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром проидет снег. Днем -13, ночью -17. Ветер 3-4 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем -15, ночью -21. Ветер 4-8 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -24, ночью -28. Ветер 3-4 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -21, ночью -25. Ветер 4-6 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -18, ночью -22. Ветер 4-7 м/с.
Тарко-Сале: малооблачно. Днем -17, ночью -21. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, в первой половине дня пройдет снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 2-4 м/с.
Муравленко: ясно. Днем -16, ночью -22. Ветер 3-7 м/с.