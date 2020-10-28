Погода на Ямале на 28 октября: выглянет солнце

Погода на Ямале на 28 октября Фото: pixabay.com

В среду, 28 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром проидет снег. Днем -13, ночью -17. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -15, ночью -21. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -24, ночью -28. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -21, ночью -25. Ветер 4-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -18, ночью -22. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно. Днем -17, ночью -21. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, в первой половине дня пройдет снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -16, ночью -22. Ветер 3-7 м/с.