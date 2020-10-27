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На Ямал поступила вторая партия вакцины от гриппа для взрослого населения. Сейчас препарат «Совигрипп» в количестве 22 330 доз находится на окружном складе Ямальского СПИД-Центра. В ближайшее время его распределят по муниципалитетам.

По словам руководителя регионального оперштаба Татьяны Бучковой, вакцинация в больницах проходит по графику, несмотря на сложную эпидситуацию.

Согласно плану, до конца года медики должны привить 60% ямальцев. На сегодняшний день защиту для организма получили более 168 тысяч жителей округа: 74,9% детей и 41,4% взрослых от общего плана иммунизации.

-Следует отметить важность данных профилактических мероприятий среди уязвимых слоев населения. В условиях пандемии, стресса и гиповитаминоза у организма может не хватить сил справиться с вирусной нагрузкой, а это грозит присоединением других инфекций и развитием тяжелых заболеваний. Лучший способ помочь организму - заранее подготовить иммунитет и поставить прививку от гриппа, - сообщила главный внештатный эпидемиолог Ямала, руководитель ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

Напоминаем, что первая поставка взрослой вакцины от гриппа состоялась в сентябре. В первую очередь она предназначалась ямальцам из групп риска: пожилым людям, беременным женщинам, гражданам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто больше всего контактирует с другими людьми на работе - медикам, педагогам, сотрудников сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.

Стоит добавить, что на сайте ямалпривит.рф собрана исчерпывающая информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, через какой период выработается иммунитет, срок действия защиты и многое другое. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку.