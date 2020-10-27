Прокуратура Лабытнанги добилась осушения затопленного двора по улице Гагарина Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги организовала проверку по публикации ИА «MK.RU» - «В Лабытнанги люди босиком передвигаются по затопленному двору».

Было установлено, что ООО «Модерн», осуществляющая управление многоквартирным жилым домом № 27 по улице Гагарина, не выполняет свои обязанности.

При осмотре удалось обнаружить подтопление свайного основания здания поверхностными водами и придомовой территории, также было замечено плачевное состояние растений во дворе дома.

В связи с этим руководству организации было внесено представление, обязывающее устранить все нарушения. Вскоре после этого управляющая компания провела работы по осушению земли, восстановила лестницу входного крыльца и провела косметическую обрезку деревьев и кустарников.

За допущенные нарушения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.