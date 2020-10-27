Многодетные мамы Салехарда получат материальную помощь

Департамент по труду и социальной защите населения Ямала предоставляет ежегодную материальную помощь ко Дню матери. Выплату могут получить многодетные мамы, родившие и воспитывающие пять и более детей, а также постоянно проживающие на территории округа. Размер помощи - 1 038 рублей на каждого ребенка.

Многодетные матери не состоящие на учете в департаменте в качестве получателей ежемесячных социальных выплат, могут обратиться до 1 ноября в Многофункциональный центр по улице Броднева, 15. С собой нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий статус многодетной матери.

Тем многодетным мамам, которые состоят на учете, материальная помощь будет выплачена в беззаявительном порядке.

Подробную информацию можно узнать в департаменте по труду и социальной защите населения города, расположенного по адресу: улица Матросова, 36 или позвонить в единую справочную службу ЯНАО: 8-800-200-01-15.

Если материальная помощь не была оказана по каким-либо причинам, то получить выплату можно в течение текущего финансового года.

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