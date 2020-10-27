В деревне Ямгорт появился современный фельдшерско-акушерский пункт

Фото: www.yanao.ru

В деревне Ямгорт Шурышкарского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт, площадью 165 квадратных метров. За пять месяцев подрядчик выполнил все работы «под ключ»: от устройства винтовых свай до готового сооружения с чистовой внутренней отделкой.

С учетом климатических условий района, модульные конструкции, из которых состоит пункт, специально утеплили. Здание соответствует всем современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности: смонтирована пожарно-охранная сигнализация, выполнено подключение к энергосетям, установлен резервный источник питания на твердосплавном сырье.

Население деревни - 130 человек, работать в новом ФАПе будет один фельдшер. Сейчас оказание медпомощи осуществляется в здании, которое расположено неподалеку.

Рабочее место медицинского сотрудника оборудовано комплексом современного диагностического оборудования, имеется возможность оказания всех первичных врачебных услуг, а также проведения отдельных операций. Здесь установлены дефибриллятор, аппарат ЭКГ и оборудован кабинет акушера со смотровым креслом.

Фото: www.yanao.ru

-Работы на объекте выполнены качественно: здание оборудовано пандусом с поручнями для маломобильных категорий граждан, подрядчик выровнял подъездные дороги. Территория огорожена и благоустроена: рядом с ФАПом расположена парковка, неподалеку высажены ели. Обустроено место утилизации отходов. Радует, что внутренняя отделка моющаяся, дверные проемы в здании широкие. Установлена сертифицированная мебель, медоборудование - новейшее. Даже пеленальный столик для ребенка с подогревом. Все соответствует нормам САНПин, что позволит в кратчайшие сроки получить разрешающие документы и начать прием пациентов в стенах нового ФАПа. Отрадно, что в отдаленных населенных пунктах Ямала качество оказания медпомощи выходит на новый уровень, - рассказал главный врач Мужевской ЦРБ Максим Сипачев.