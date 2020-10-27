В Яр-Сале завершается второй этап строительства дороги по улице Молодежной

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Яр-Сале завершается второй этап строительства новой дороги по улице Молодежной, протяженностью около одного километра. Она свяжет райцентр с 23 земельными участками, которые были отданы под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Также новый путь обеспечит транспортную доступность между кварталами Полярный - 1, Полярный - 2 и улицей Мира. До строительства дороги пешеходам и автомобилистам приходилось делать порядочный крюк. Теперь у жителей появилась возможность самостоятельно выбирать маршрут - по улице Советской или по «объездной», как ее уже начали называть в народе.

Напомним, что благоустройство территории началось еще в 2017 году. Тогда для будущих домовладельцев расчистили и отсыпали земельные участки, провели электричество, тепло и воду, после чего молодые семьи начали строить собственные дома.

На сегодняшний день завершено две трети работ. В этом году, помимо укладки плит на подготовленное полотно, были установлены пожарные водоемы и ливневые стоки. Планируется, что все работы завершатся в третьем квартале следующего года.