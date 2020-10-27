В Лабытнанги отремонтировали более километра дорог

Фото: администрация Лабытнанги, соцсеть "ВКонтакте"

В Лабытнанги завершился сезон ремонта дорог, за который успели положить более одного километра асфальтового покрытия. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Полностью отремонтирована проезжая часть по улице Подгорная, протяженностью 700 метров, ведущая в микрорайон БАМ. Также кардинально обновлен участок улицы Школьная в границах улиц Обская - Магистральная. Здесь положили новый асфальт и обновили пешеходные дорожки.

Несмотря на сложности, обусловленные распространением коронавируса и соблюдением работниками режима, ремонтные работы выполнены в срок.

Пристальное внимание к реализации нацпроекта уделили члены Общественной палаты города и муниципальные координаторы.

-Лабытнанги не первый год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря проекту работы проводятся на тех участках улиц, где пролегают маршруты общественного транспорта. В результате мы получаем комфортные и безопасные дороги, а это главное, - рассказал руководитель пассажирского автотранспортного предприятия «Север» Евгений Шестаков.

Стоит добавить, что на данный момент идет подготовка к сезону ремонта дорог в рамках нацпроекта на 2021 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рабочие завершили ремонт на трассе Салехард - Лабытнанги. Все работы проводились под контролем общественников (подробнее)