Спортсмен ямальской спортшколы «Авангард» завоевал серебро чемпионата России по горному бегу

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Представитель Пуровской районной спортшколы олимпийского резерва «Авангард» Денис Кораблев завоевал серебро чемпионата России по горному бегу (вверх-вниз). Легкоатлет без труда покорил дистанция в 30 километров.

Соревнования прошли в поселке Красная поляна города Сочи. Конкуренцию ямальскому легкоатлету составили 34 спортсмена из Санкт-Петербурга, Курганской, Самарской, Московской, Ульльяновской, Свердловской, Курской и Воронежской областей, а также Башкортостана и Карелии.

Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту, коллега Дениса по команде Михаил Рыбаков выступил на Кубке России по горному бегу (вверх) на дистанции 6 520 метров с четвертым результатом.

Подготовкой спортсменов занимается тренер спортшколы «Авангард» Григорий Хангельдиев.

Стоит добавить, что это не единственная медаль Дениса. В начале октября он оказался среди победителей чемпионата России по бегу на 10 километров по шоссе в категории Masters от 35 лет и старше.