На Ямале обсудили безопасность ледовых переправ

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В Салехарде состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, под председательством заместителя губернатора Ямала Аркадия Бессонова.

Главные вопросы, которые обсудили участники, касались мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также проведения работ по организации и допуску к использованию ледовых переправ.

В зимний период 2020-2021 годов планируется освидетельствовать и принять в работу 92 ледовые переправы, расположены на 23 зимних автодорогах Ямала. Все они состоят на учете ГИМС МЧС России по ЯНАО.

Как отмечают специалисты, основные нарушения безопасности связаны с превышением максимально допустимой массы транспортных средств, а также несоблюдением скоростного режима.

В период ледостава профильные ведомства проводят профилактическую работу в школах, колледжах и на предприятиях, напоминая жителям о недопущении выхода или выезда на неокрепший лед.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о безопасности населения во время езды по окружным автодорогам в период экстремально низких температур и неблагоприятной погоды.

По состоянию на 1 октября 2020 года общая протяженность региональных трасс составляет чуть более 1 900 километров, из них 613 километров - зимние автомобильные дороги.

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