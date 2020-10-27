«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: более 700 ямальцев приняли участие в акции

Фото: профилактика ВИЧ/СПИДа в России, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Ямала приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которая прошла с 21 по 26 октября.

Экспресс-тестирование состоялось в пяти городах: Губкинском, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске и Надыме. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 700 человек.

На лекциях для врачей первичного звена специалисты акции рассказали об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а источником знаний по вопросам распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде стали обучающие семинары для родительского сообщества.

Закрытие ямальского этапа акции состоялось 26 октября в Ноябрьске. С приветственным видеообращением ко всем собравшимся обратилась заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова.

-Наш регион трижды выходил с инициативой и активно принимал участие в предыдущих акциях Минздрава России по тестированию на ВИЧ. Данная акция позволила еще раз обратить внимание населения округа на важность и актуальность этой проблемы. Ни один из участников не остался равнодушным. Важно помнить, что общество должно толерантно относиться к людям, которые уже имеют подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекция. Проведение данного мероприятия на территории нашего округа позволило обменяться опытом и лучшими практиками по борьбе с ВИЧ-инфекцией, - сообщила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова.