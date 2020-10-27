Салехардские школьники приняли участие в онлайн-мероприятиях, организованных МИД России

Фото: www.salekhard.org

Салехардцы, являющиеся членами клубы юных дипломатов, приняли онлайн-участие в XXXI Московской международной модели ООН имени Виталия Чуркина, а в прошлую субботу, 24 октября, - в Школьной модели Шанхайской организации сотрудничества Дипломатической академии МИД России.

Участию предшествовал почти год подготовки. Первым этапом был строгий конкурсный отбор кандидатов. Его прошли шесть ямальских учеников, среди которых - пятеро салехардцев: Максим Баев из школы №6, Ярослав Жуков из Обдорской гимназии, Ярослав Соловьев и Арина Алимпиева из школы №2 и Ксения Наговицына из школы №2, которая, к сожалению, не смогла примерить на себя роль делегата по причине болезни.

После отбора участникам необходимо было написать тезисы стран, которые они и представляли на самих заседаниях модели ООН.

В модели участвовали школьники и студенты из 60 страны мира, в ходе встречи они общались на официальных языках ООН: русском, английском, французском, китайском, арабском и испанском. Также ребята приобрели дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки, умение приходить к компромиссу и отстаивать официальную позицию представляемой ими страны.

Юные ямальские дипломаты предлагали различные способы урегулирования и предотвращения вооруженных конфликтов: превентивную дипломатию и разоружение, посредничество, всевозможные миротворческие миссии.

В ходе игры, которая длилась почти неделю, салехардцы погрузились в работу ООН и узнали, с какими проблемами сталкиваются люди в различных регионах мира, смогли разобраться, каким образом ООН может улучшить международную ситуацию и получили представление о сложностях в достижении целей международного сотрудничества.

-Несмотря на то, что все проходило онлайн, эта атмосфера дружности, общности, которая была между делегатами, незабываема. Я участвовала в комитете Генеральной Ассамблеи, полученные знания и навыки я запомню надолго. Для меня подобные мероприятия - новый опыт, мне очень понравилось, и я буду в дальнейшем участвовать в моделях, - поделилась своими впечатлениями 10-классница из Салехарда Арина Алимпиева.

Поучаствовав в самой крупной «взрослой» модели ООН в России и Западной Европе, начинающие послы в день 75-летия образования ООН приняли участие в Школьной модели ШОС, где представили Российскую Федерацию, Палестину, Казахстан, Азербайджан, Камбоджу и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Лучшими делегатами стали члены клубов юных дипломатов Ярослав Соловьев (Салехард) и Анна Мюленберг (Лабытнанги).

В ноябре ребятам предстоит участие в модели Северного форума.