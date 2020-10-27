Жители Нового Уренгоя выбрали название для детской библиотеки, расположенной в мкр. Оптимистов

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое завершился опрос по выбору названия для центральной детской библиотеки имени журнала «Смена» в микроарайоне Оптимистов. Голосование проходило на портале «Живем на Севере».

После завершения модернизации учреждение станет модельной библиотекой, которые создаются по всей России в рамках реализации нацпроекта «Культура». Это интеллектуальные и образовательные центры, сочетающие в себе современный дизайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям. В новоуренгойской библиотеке планируется создание выставочных помещений, игровой площадки, а также зоны для кинопоказов, лекций и презентаций.

Горожанам было предложено пять названий: интеллектуальный центр «Библиоконтинент», библиотечно-информационный центр «Новая Смена», интеллект-центр «Библионавигатор», информационно-культурный центр «Библиотека друзей», библиотечный центр «Развитие».

С большим отрывом победил вариант «Новая Смена».

В комментариях горожане высказали свои пожелания: «это должен быть центр проведения детских литературных утренников, вечеров, фестивалей», «в книгохранилище должны быть не только книги, но также диски, электронные книги», «пусть фонд будет состоять из книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций» и т.д.