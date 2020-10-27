Надымским родителям напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надымском районе прошел профилактический рейд по местам проживания семей, находящихся в социально опасном положении. Основная его цель - призвать граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в быту, чтобы не допустить трагедии.

В состав специальной группы вошли представители комиссии по делам несовершеннолетних, включая сотрудника государственного пожарного надзора.

В ходе рейда специалисты провели инструктаж по мерам пожарной безопасности в быту и вручили памятки. Гражданам напомнили, что основная причина возгораний жилья из года в год - это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования, а также детская шалость с огнем.

Кроме того, жителям настоятельно рекомендовали уделять особое внимание исправности отопительных приборов, состоянию электропроводки и бытовой техники, а также газового оборудования.

В семьях с малолетними детьми члены комиссии сделали особый акцент на недопустимости оставления малышей без присмотра, напомнили родителям о хранении зажигалок и спичек в недоступном месте, а также указали на важность бесед с детьми об опасных последствиях игр с огнем.

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