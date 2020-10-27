Погода на Ямале на 27 октября: ночью заметно похолодает

Погода на Ямале на 27 октября Фото: pixabay.com

Во вторник, 27 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -7, ночью -15. Ветер 6-10 м/с.

Надым: переменная облачность, после обеда пройдет снег. Днем -13, ночью -18. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -18, ночью -23. Ветер 4-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность, в первой половине дня пройдет снег. Днем -10, ночью -19. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, ранним утром пройдет снег. Днем -11, ночью -19. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -14. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность, в первой половине дня пройдет снег. Днем -9, ночью -17. Ветер 5-9 м/с